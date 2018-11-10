Kastamonu'da kaybolan yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu

Kastamonu'nun Abana ilçesinde 11 gün kaybolan 81 yaşındaki Alzheimer hastası yaşlı adam mezarlıkta ölü olarak bulundu.

Olay, 29 Ekim 2018 Pazartesi Günü Abana ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evinden ayrılarak bir daha kendisinden haber alınamayan 81 yaşındaki Alzheimer hastası Ömer Ata kayboldu. Kaybolan yaşlı adamın haber alamayan yakınları durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi.

Yaşlı adamını yakınları ve ilçe sakinleri yaşlı adamı bulmak için arama çalışmalarına başladı. Jandarma ekipleri, Abana ve Bozkurt Belediyesine bağlı ekipler ile vatandaşların destek verdiği arama çalışmaları sonucunda Ömer Ata, Abana Mezarlığında ölü halde bulundu. Olay hemen emniyet güçleri ile Ömer Ata'nın ailesine haber verildi.

Abana İlçe Emniyet Amirliğine bağlı olay yeri inceleme ekiplerinin asri mezarlıktaki çalışmasının ardından Ömer Ata'nın cansız bedeni Abana ilçe devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.