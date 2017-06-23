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23 Haziran 2017 18:29

Kastamonu’da kırsal kesimden çöp toplama devri başladı

Kastamonu İl Özel İdaresi, Çevre Bakanlığının hibe ettiği 3 adet çöp toplama kamyonuyla “Köylerden Çöp Toplama Devrini” başlattı.

Kastamonu’da kırsal kesimden çöp toplama devri başladı

23 Haziran 2017 18:29


Kastamonu’da yeni hayata geçirilen “Köylerdeki Çevre Kirliliğinin Önlenmesi” kapsamında 3 sıkıştırmalı çöp toplama kamyonu ilk etapta, grup yolları üzerinde, nüfusun yoğun olduğu beldelerde, turizm noktaları başta olmak üzere belirlenen rotalarda çöp toplama çalışmalarına başladı.


İlk hafta çalışmasında özellikle sahil kesiminde biriken çöplerin alınması vatandaşların büyük memnuniyetlerine sebep verdi. Biriken çöplerin başıboş hayvanlar tarafından dağıtıldığını, zaman zaman da yakmak zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, bunun hem sağlık hem de çevreye zarar verdiğini ifade ederek bu hizmet için emeği geçen herkese teşekkür ettiler.


Kastamonu İl Özel İdare Genel Sekreteri Tahir Zafer Karahasan, Kastamonu’da çöp toplama işinin ilk kez yapıldığını belirterek, esas olan hadisenin çevreye duyarlılık olduğunu belirtti.


Bu noktada bütün vatandaşların duyarlı olmasını, çöp üretmeden, çevre temizliğine ve nihayetinde konteynırına kadar giden süreçte titiz davranmaları ve yapılan bu hizmete yardımcı olmalarının gerektiğinin altını çekin Genel Sekreter Karahasan, “İlimizin çok büyük bir coğrafyaya ve dağınık bir yerleşime sahip olduğunu biliyoruz. Eldeki imkanlarla her yere yetişmenin mümkün olmuyor. Ancak önümüzdeki yıllarda gerek çöp kamyonlarının gerekse konteynırların sayısı arttırılarak hizmet alanı genişletilecek” dedi.




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