Kastamonu’da köylülerin heyelan korkusu

Araç ilçesine bağlı Okluk Köyünde ikamet eden köylüler, köylerinin üzerinde açılan orman yolunun ve kesilen ağaçların köylerini heyelan altında bırakacağını belirterek, durdurulmasını istedi. Araç Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Okluk Köyünde sürdürülen ağaç kesimi ve orman yolu yapımının usulsüz bir şekilde yapıldığını ve köylerini heyelan altında bıraktığını ileri süren köylüler, geçtiğimiz yıllarda köylerinde kesilen ağaçlar nedeniyle heyelanlar yaşandığını ve aynı korkuyu yeniden yaşamaya başladıklarını ifade ettiler. Köylerinin üzerinden geçen orman yoluna ve bu bölgede kesilen ağaç kesimine karşı olduklarını söyleyen köylüler, topladıkları yaklaşık 70 imzayı da devletin yetkili kurumlarını ulaştırdıklarını fakat şuana kadar bir çözüm bulamadıklarını kaydettiler.

Köylüler adına açıklamada bulunan Atilla Potuk, “Köyümüz, Araç ilçesine bağlı Okluk Köyü’dür. Köyümüzün sınırlarında bulunan ormanlarımız köyümüzün heyelanlı bölge olmasına rağmen Araç Orman İşletme Müdürlüğü tarafından usulsüz bir şekilde kesilmektedir. Bu kesime köylülerin karşı çıkmasına rağmen ağaçların halen kesimi devam etmektedir. Ayrıca köyümüzün üst tarafından orman yolu da yapılmaktadır. Bu yolunda bölgede hem kaçakçılığa neden olacağı hem de köyümüzün heyelan altında kalacağını kaçınılmazdır. Bu konuda endişelerimizi iletmemize rağmen henüz bir sonuç elde edemedik” dedi.

Köylerinin tarihi öneminin de bulunduğunu Kulpi Dağı Eteklerinde bulunan köylerinin geçtiğimiz yıllarda birçok kez heyelana da maruz kaldığını belirten Atilla Potuk, “Biz köylüler olarak sesimizi devletin yetkili kurumlarına duyurmaya çalışıyoruz. Bize yardımcı olsunlar. Köyümüzün altyapı, kanalizasyon, içme suyu, dere ıslahı, elektrik direklerinin yenilenmesi ve sel tehlikesi gibi başlıca sorunları dururken yeniden orman yolunun yapılmasına anlayamadım. Araç Orman İşletme Müdürlüğünün zaten mevcut olan orman yoluna ek olarak yeni bir orman yolunu 300 bin TL gibi bir ödenek ayırması da köyümüz sakinleri tarafından endişeyle karşılanmaktadır. Orman yolu yeterli olan bir bölgeye yeniden orman tahribatı yapılarak açılan bu yolun bölgenin yapısını değiştireceğini, bölgede yeni dere yatakların oluşacağını, yol kesin yapılacak ormanın tamda alt kısmında bulunan köyümüzün can ve mal tehlikesi bulunduğundan dolayı bu konuya devlet büyüklerimizin el atmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Köylüler ayrıca BİMER üzerinden de şikayette bulundu. Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü ise, yolun programlı bir yol olduğunu belirterek, herhangi bir şekilde heyelana da yol açmadığını söyledi.