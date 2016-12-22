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22 Aralık 2016 18:54

Kastamonu’da merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

Kastamonu’da merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu

22 Aralık 2016 18:54

Kastamonu merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi adliyeye sevk edildi.
Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığının tarafından 10 ilde FETÖ/PDY’nin gençlik ve üniversite yapılanmasına yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince (KOM) gerçekleştirilen operasyonda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Y.İ., C.S., M.T.A., A.Y., E.M., A.Ş. ve T.K. adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, savcılık ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi.
Öte yandan, daha önce adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden Y.Z. tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, M.S.Ö., B.D., H.Y., V.Y. ve Y.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Gözaltına alınan diğer 11 FETÖ şüphelisinin ise, emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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