Kastamonu'da metrekareye düşen yağış miktarları belli oldu

Kastamonu'da hafta sonu etkili olan sağanak yağıştan en çok Cide ilçesi etkilendi. Cide'de metrekareye 72,4 milimetre yağış düşerken, il merkezine ise 32,8 milimetre yağış düştü.

Kastamonu'da 13 Eylül'de yaşanan dolu yağışının ardından olumsuz hava şartları halen devam ediyor. Sağanak yağışla birlikte yer yer dolu yağışının görüldüğü Kastamonu'da, zaman zaman şiddetli fırtına da kendisini gösteriyor. Sağanak yağışla birlikte meydana gelen dolu yağışı ve şiddetli fırtına nedeniyle şuana kadar Kasko'su olmayın sadece sigortası bulunan yaklaşık 7 bin 500 araç hasar görürken, bin 200 evde de zarara yol açtı. Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri, zarar tespit çalışmalarını sahada sürdürürken evlerinde, işyerlerinde ve araçlarında zarar gören vatandaşlarında AFAD İl Müdürlüğüne ve Kastamonu Valiliğine müracaatları devam ediyor.

Bununla birlikte Kastamonu'da halen devam eden yağışlı havadan en çok Cide ilçesi etkilinde Kastamonu'da son 24 saatte en çok yağış alan yer 72.6 milimetreyle Cide ilçesi oldu. Meteoroloji Kastamonu İl Müdürlüğü'nün verilerine göre, metrekareye düşen yağış miktarları bazında Cide ilçesini, 40.4 ile Şenpazar ilçesi takip etti. Meteoroloji Müdürlüğü tarafından Doğanyurt'ta 36.9, Taşköprü'de 33.8, Kastamonu il merkezinde 32.8 milimetre, Devrekani'de 24,4 milimetre, Azdavay'da 12.1 milimetre, Ağlı'da 11.8 milimetre, Çatalzeytin'de 10,2 milimetre, İnebolu'da 7.4 milimetre, Küre'de 6.8 milimetre, Seydiler'de 6.1 milimetre, Hanönü'nde 4.7 milimetre, İhsangazi'de 3.5 milimetre, Abana'da 3.7 milimetre ve Bozkurt'ta 3 milimetre olarak ölçtü.