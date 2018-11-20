Kastamonu'da MHP Merkez İlçe ve Devrekani İlçe Teşkilatı istifa etti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Kastamonu İl Başkanı İsmail Sarıoğlu'nun görevden alınarak yerine eski İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yüksel Aydın'ın getirilmesi ve belediye başkan adayının atama yöntemiyle belirlenmesine tepki gösteren MHP Kastamonu Merkez İlçe ve Devrekani İlçe Teşkilatları istifa etti.

31 Mart 2019'da gerçekleştirilecek olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri öncesinde siyasi partilerde aday belirleme çalışmaları devam ederken, Kastamonu'da beklenmeyen bir gelişme yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından Kastamonu İl Başkanı İsmail Sarıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri görevden alındı. Genel Başkan Bahçeli tarafından görevden alınan İsmail Sarıoğlu'nun yerine eski MHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Yüksel Aydın getirildi. MHP Kastamonu İl Başkanı olarak göreve başlayan Aydın, Mahalli İdareler Seçimleri'nde MHP'nin Kastamonu Belediye Başkanı adayının Dr. Galip Vidinlioğlu olduğunu açıkladı. İl başkanının görevden alınması ve belediye başkan adayının da temayül yoklaması gerçekleştirmeden ve teşkilatlara sorulmadan belirlenmesi tepkilere neden oldu. MHP Kastamonu Merkez İlçe Teşkilatı Başkanı Fazıl Deligözoğlu başkanlığında yapılan olağanüstü toplantı sonrası Fazıl Deligözoğlu ve 38 kişilik yönetim kurulu üyesinin görevlerinden istifa ettiği öğrenildi.

Öte yandan, bağımsız olarak Devrekâni Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Mümtaz Aliustaoğlu'nun MHP'ye geçmesi ve yerel seçimlerde MHP Devrekâni Belediye Başkanı adayı olarak gösterilmesine MHP Devrekâni İlçe Teşkilatı da tepki gösterdi. Devrekânili MHP'liler, kendilerine sorulmadan atama yöntemiyle belediye başkanı adayı belirlenmesine tepki göstererek görevlerinden istifa etti.