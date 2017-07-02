Kastamonu’da motosiklet kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza yapan motosiklete başka bir motosikletin çarpması sonucu ise 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece 02.30 sıralarında Boyran Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tarık Tun (26) idaresindeki 37 NB 013 plakalı motosiklet, bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik tabelasına çarptı. Kazanın ardından metrelerce sürüklenen motosiklette sürücü Tarık Tun ağır yaralandı. Aynı yönde giden Burak Başoğlu (20) idaresindeki 37 ND 096 plakalı motosiklet de kaza yapan motosiklete çarparak devrildi. Sürücü Başoğlu ile diğer yolcu Fethi Güler kazada yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kaldırıldıkları İnebolu Devlet Hastanesindeki ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

İnebolu Devlet Hastanesine kaldırılan Tarık Tun yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Emniyet güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.