Kastamonu’da öğretmenlere trafik eğitimi verildi

Kastamonu Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerde Trafik Tescil Denetim Şube Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Nurgül Atmaca, yine aynı şubede görevli polis memurları ile Toplum Destekli Şube Müdürlüğü’nde görevli polis memurları tarafından il merkezinde resmi ve özel anaokullarında, ilkokullarda ve halk eğitim merkezlerinde görev yapan öğretmenlere yönelik trafik eğitimi verildi. Eğitim seminerinde genel trafik eğitimi sunumu, aşı ve göz taraması bilgilendirme sunumu da gerçekleştirildi.

Bugün ki eğitim seminerinde merkez ilçede resmi ve özel ortaokul öğretmenlerine, Cuma günü ise resmi ve Özel Anadolu Liseleri’nde, Fen Lisesi’nde, Sosyal Bilimler Anadolu Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ve Meslek Eğitim Merkezlerinde görev yapan öğretmenlere eğitim verilecek. Trafik eğitimi 9 Eylül Pazartesi günü Anadolu İmam Hatip Liseleri ile özel eğitim okul ve kurumlarında görev yapan öğretmenlere verilmesiyle son bulacak.