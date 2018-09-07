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07 Eylül 2018 11:35

Kastamonu’da öğretmenlere trafik eğitimi verildi

Kastamonu’nun Daday ilçesinde öğretmenlere yönelik trafik eğitim semineri düzenlendi.

Kastamonu’da öğretmenlere trafik eğitimi verildi

07 Eylül 2018 11:35


Daday İmam Hatip Lisesi Salonunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde İlçe Emniyet Amirliği tarafından öğretmenlerin katıldığı trafik eğitim semineri düzenlendi. Alanında uzman polisler tarafından verilen eğitimde trafiğin tanımı, trafikte insanların oynadığı roller, trafik güvenliğinin önemi ve trafik güvenliğinde temel davranış şekilleri konuları hakkında bilgi aktarıldı.


Görsel destekli yapılan seminerde öğretmenler, kendileri açısında eğitimin çok önemli ve kalıcı olduğunu söyledi. Eğitimde İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Demir, Şube Müdürü Gülseren Ambarcı ve İlçe Emniyet Amirvekili Komiser Yardımcısı Yasemin Acar’da hazır bulundu.




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