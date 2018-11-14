Kastamonu'da okul yöneticilerine eğitimi semineri düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Kapsayıcı Eğitim-Okul Yöneticilerinin Eğitimi Seminerleri gerçekleştirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen “Kapsayıcı Eğitim-Okul Yöneticilerinin Eğitimi” konulu seminer, Tosya'da Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumların yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. İlk olarak okul ve kurum müdürlerini katılımı ile başlayan seminerin ikinci haftasında müdür yardımcıları ile devam etti. Son zamanlarda Türkiye'de misafir olan yabancı uyruklu öğrencilerin sayısının artırması sonucu harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, bu tür seminerler vasıtasıyla her öğrenciyi eğitime katmak ve bu eğitimleri de en üst seviyede vermek için çalışmalarına başladı. Bunun sonucu olarak UNİCEF iş birliğiyle harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'deki bütün öğretmen ve yöneticileri seminerlere dahil ederek çalışmalarını hızlandırdı.

Yalova'da Esenköy Hizmet İçi Eğitim Enstitüsüne eğitim almak için giden Yavuz Selim İlkokulu Okul Müdürü Mehdi Toğrul, bir haftalık eğitmen eğitimi sonucunda bu semineri okul ve kurum müdürlerine uygulayarak dezavantajlı gruplardaki öğrencilerin eğitimlerinin daha üst düzeyde yapılması, bu gruplardaki dezavantajların daha asgari düzeylere çekilmesi konusunda bilgilendirmelerde bulundu.

Eğlenerek öğrenme metodu ile çıkılan yolda yöneticilere verilen eğitimlerin yöneticilerin işlerini biraz daha kolaylaştırması da ayrı bir kazanım olarak düşünülen seminerler, iki hafta boyunca Tosya'da devam etti. İlçedeki bütün öğretmenlerin de katılımının sağlanmasının planlandığı seminerlerin öğretmenlerin eğitim-öğretim hayatlarında da bir değişim olacağı ve yüksek derecede farkındalık oluşturulacağı düşünülüyor.