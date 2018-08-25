Kastamonu’da ormanlık alanda çıkan yangın devam ediyor

Söndürme çalışmalarının devam ettiği orman yangınında yayla evleri önlem amaçlı boşaltılırken, Kurban Bayramı için gelen bazı aileler ise araçlarına binerek şehirden ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, Araç ilçesinde bağlı Tavşanlı ve Çavuş köylerinde henüz belirlenemeyen nedenle akşamüzeri ormanlık alanda yangın başladı. Kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Ormanlık alanı saran yangının dumanlarının gören vatandaşlar ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Araç Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yetersiz kalması üzerine Araç Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Giderek şiddetini arttıran yangında şuanda yaklaşık 200 dekarlık bir orman arazisinin zarar gördüğü açıklandı.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yangın söndürme çalışmaları devam ederken yangına, Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri, itfaiye, DSİ 23. Bölge ve Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Bursa’dan ve Karabük’ten gelen iki adet yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Helikopterler, havanın kararması üzerine söndürme çalışmalarını durdurarak Karabük’e konuşlandı. İki adet yangın söndürme helikopterinin sabahleyin tekrar yangın söndürme çalışmalarına katılacağı öğrenildi.

Vali Yardımcısı Yılmaz, olay yerine giderek incelemede bulundu

Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, yangın mahalline giderek incelemelerde bulundu. Yangın söndürme çalışmalarıyla ilgili yetkililerden bilgiler alan Vali Yılmaz, ayrıca cami etrafında bekleyen vatandaşları da ziyaret etti.

Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir görevli, Vali Yılmaz’a verdiği bilgide, yangının üst tarafından yaylaların olduğunu ve burada şuan için problem olacak bir durumun olmadığını belirterek, “Az sonra buraya da giderek organize edeceğiz. Hava kararında helikopterler kalkamıyor, bu yüzden sabahleyin iki adet helikopterle birlikte yine söndürme çalışmalarına devam edeceğiz. Eğer helikopter yetmezse 2-3 tane daha bakanlık helikopter takviyesi isteyeceğiz” dedi.

Görevliye yangın şeritlerinin olup olmadığını soran Vali Yardımcısı Yılmaz, aldığı cevapta: “Yangın şeritleri bulunmuyor. 500 veya 1000 hektarlık büyük alanlar olunca yangın emniyet şeritleri açılıyor. Şuanda yangın söndürmede kullanılan yollarımız yeterli olduğu için buna gerek duyulmadı. Fakat bu şeritlerimiz Samatlar gibi başka havzalarımızda bulunuyor. Yangının daha da ilerlemesi veya etrafa yayılmasını önlemek için ağaç kesimi yapacağız. Ekiplerimiz, şimdi yangının önüne geçiyor ve orada bir hat açacaklar. Arazözlerimizle de bu yangına müdahale edeceğiz” diye konuştu.

Boşaltılan bir yerleşim yerinin olup olmadığını soran Vali Yardımcısı Yılmaz, aldığı cevapta herhangi bir yerleşim yerinin boşaltılmadığını ifade ederek, “Sadece yaylalarımız güvenlik altına alındı. Şuan için bir problem gözükmüyor” şeklinde konuştu.

“Yaklaşık 1 kilometrelik bir alan yandı”

Yaklaşık ormanlık alanda 1 kilometrelik bir alanın yandığını düşündüklerini söyleyen köy sakinleri ise, şunları kaydetti: “Yangın, silah atılmasından veya piknik ateşi yakılmasından çıktığı tahmin ediliyor. Yaklaşık 1 kilometrelik alanın yandığını düşünüyoruz. Tavşanlı Köyüne doğru yangın gelmeye başladığında ekiplerle birlikte bu yangını söndürdük. Daha sonra Çavuş Köyüne geçtik. İtfaiye ekipleri, Çavuşlu köyüne gelerek burayı karantina altına aldı, yani köyün etrafı herhangi olumsuz bir duruma karşı önlem alındı. İtfaiye ve arazözler, yangına müdahale etti. Helikopterlerde geldi ve yangının üzerine su attılar. Çavuş Köyünün yarısı boşaltıldı. 750 metrelik alan tamamen yanarak kül oldu”

Kastamonu Valiliğinden ‘köyler boşaltıldı’ haberine yalanlama

Kastamonu Valiliği, bir yayın organında ‘köyler yangın tehdidi altında, köyler boşaltıldı’ şeklindeki haberleri yalanlayarak, yaptığı açıklamada şöyle denildi: “24 Ağustos 2018 Cuma günü saat 16.00 sularında ilimiz Araç ilçesi Tavşanlı Köyünde orman yangını meydana gelmiştir. Yangın nedeniyle yerleşim yerlerine herhangi bir tehdit bulunmamaktadır. Bazı basın yayın organlarında çıkan 3 köyün boşaltıldığı haberi gerçeği yansıtmamaktadır. Yangın nedeniyle herhangi bir can ve mal kaybı meydana gelmemiştir. İlimiz ve ilçelerimiz imkanları ile birlikte civar il ve ilçelerin söndürme faaliyetlerinden faydalanılmış, ayrıca hava araçları ile yapılan müdahaleye havanın kararması nedeni ile devam edilememiştir. Şuan itibari ile söndürme çalışmaları devam etmektedir”

Yangın söndürme çalışmalarına vatandaşlarda katılıyor

Yakın köylerdeki vatandaşlar, alevlerin köylerine ulaşma ihtimali nedeniyle yangın söndürme ekiplerine yardım etti. Yangın söndürme çalışmalarına katılan köylüler, ekiplerle birlikte yangının daha da büyümesini engellemeye çalıştı.

Ormanlık alanda çıkan yangında bazı vatandaşlar ile yangın söndürme çalışmalarına katılan itfaiye ve arazözleri, dumandan etkilenerek zehirlenme tehlikesi geçirdi. Bunun üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen vatandaşlara olay yerinde müdahale etti.

Havanın kararmasıyla birlikte yangın söndürme çalışmalarının aksadığı bölgede ekipler, yangının önüne geçerek ilerlemesini engellemeye çalışıyor. Yangın nedeniyle Kurban Bayramı tatiline gelen bazı aileler, eşyalarını toplayarak şehirden ayrıldığı görüldü. Jandarma ekiple ise, yangının devam ettiği bölgelerde yolları keserek vatandaşların geçişini izin vermiyor. Söndürme çalışmalarının helikopter destekli sabah saatlerinde tekrar hız kazacağı belirtildi.