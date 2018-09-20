Kastamonu'da Oto Ekspertiz Uzmanı Emre Ekinci, eksperiz raporu olmayan aracın satın alınmaması gerektiğini belirterek, güvene dayalı araç alım satımın bittiğini söyledi. Dinç, elle yazılan ekspertiz raporlarının da geçersiz olduğunu ve mutlaka bilgisayarda yazılması gerektiğini kaydetti.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 2. el araç satışlarına ekspertiz ve garanti zorunluluğu getirildi. Yeni yasa hakkında bilgilendirmede bulunan Kastamonu'da Oto Ekspertiz Uzmanı Emre Ekinci, “Yeni yasamız 8 yaş ve 160 bin kilometre altındaki tüm araçları kapsamaktadır. Bu araçların garantiye alınması hem alıcıyı hem de satıcıyı garanti altına almaktadır. Aracınızı satıyorsunuz diyelim ki aracı alacak kişi kafasında bir sürü soru işareti oluyor. Sizde araçla ilgili tam bir bilgiye sahip değilsiniz. O yüzden biz, bu ekspertiz noktalarında sizlere hizmet vermekteyiz. Ekspertizin önemi şudur; araçlarınızı getirdiğinizde alıcıyı ve satıcıyı tarafsız bir şekilde A'dan Z'ye bütün kusurlarını ve olumlu yönlerini anlatmaktır. Aracınızda motor performans durumu, boya, değişen, amortisörleri, silindir kapak contası, aracın ağır hasarı var mı? Şasesinde sorun var mı? Airbag kontrolü. Bu esnada birçok ekspertiz şirketi airbag kontrolü yapmamakta. Airbag kontrolü önemli bir husus, çünkü araçlarınızda can taşıyorsunuz” dedi.

“Güvene dayalı araç alım satımı bitti, ekspertiz raporu olmayan aracı almayın”

Artık güvene dayalı araç alım satımının bittiğini vurgulayan Ekinci, “Ekspertiz raporu olmadan araç alımı, satımı yapmayın. Çünkü eskiden sanayilerde ustalar bakıyorlardı, kaportaya boyaya ama elinizde herhangi bir evrak yoktu. Elinizde evrak olmadan karşınızdaki insana güvenerek bu aracı satın alıyordunuz. Artık bu bitti. Ekspertiz raporu olmadan alım satım olmayacak. Yeni yasada da bu zorunlu. Ekspertiz raporunun önemi nedir? Aracınızı ekspertiz yaptırdığınız zaman aracınızdaki kusurları ne kadar masrafı olduğunu göreceksiniz. Her araba kusurlu değildir. Yalnız sıfır araba da bile kusur oluyor. Bunları yakalıyoruz, görüyoruz. Boyalı ve değişen parçalar çıkıyor. Bundan sonra ekspertiz raporu olmadan kesinlikle araç alımı satımı yapmayın. Ekspertiz seçimini de şu şekilde yapabilirsiniz. İnternette firma aramasında müşteri yorumlarını mutlaka okuyun. Olumlu ve olumsuz yazılarda ne gibi kusurlar işlenmiş veya ne yapılmış bunları görüyorsunuz. Ekspertiz tercihinizi bu şekilde yapın. Firma ismi önemli değil. İşindeki usta önemli bizim için. Ekspertiz raporu olmadan araç alım, satımı yapmayın. Abinizden kardeşinize dahil aracınıza ekspertiz raporunu mutlaka alın” diye konuştu.

“Sıfır araçlarda dahi ekspertiz raporunu isteyin”

Sıfır araçlarda dahi kusur olduğunu ve bu yüzden mutlaka sıfır araç alırken de ekspertiz raporu istenilmesi gerektiğini söyleyen Ekinci, “Öncelikle sıfır araçlarda kusur olmaz demeyin. Çünkü bir araç beğeniyoruz, bu araç sıfır. Bu aracı büyük meblağlar ödüyoruz. Aracınıza showrooma gidip baktığınızda sıfır araç diyorsunuz, aracınızı satın alıp oradan çıkıyorsunuz. Yalnız bir süre sonra aracınızı satmaya kalktığınız zaman ekspertiz noktasına gidiyorsunuz, bazı parçalarının boyalı olduğunu fark ediyorsunuz. Siz buna inanmıyorsunuz ama sıfır araçta dahi hata olabiliyor. Sıfır araçların birçoğunda hata yakaladık. Simetri hatası oluyor, boya hatası oluyor. Nakliye sırasında, otoparka çekilirken sürtmelerden ötürü boyalı olabiliyor. Bu yüzden sıfır araç alırken dahi kesinlikle ekspertiz raporu isteyin. Ekspertiz raporu olmadan sıfır dahi olsa araç satın almayın” şeklinde konuştu.

“Elle yazılan ekspertiz raporları geçersizdir, tamamen bilgisayar çıktısı olması lazım”

Elle yazılan ekspertiz raporlarının geçersiz olduğunu ve tamamen bilgisayar ortamında ekspertiz raporunun olması gerektiğini belirten Oto Ekspertiz Uzmanı Ekinci, “Ayrıca ekspertiz yerine gitmeme gerek yok. Benim boya ölçer cihaz var demeyin. Bunu dediğinizde büyük hatalara düşebilirsiniz. Çünkü mikron ölçümü çok farklı bir şey. Her aracın mikron değeri bir değildir, her araç çok farklıdır. Bazı araçların saçları incedir, örnek veriyorum Japon arabaları saçları incedir, mikronları düşük çıkar. Kimisi de fabrikasyon kalın boyalıdır. Bunları bilmek çok önemli. Ekspertiz raporlarında genelde görüyoruz, bizde karşılaşıyoruz. Boya ölçüm cihazı ile değişen veya boya ölçümü yapmadan kesinlikle ve kesinlikle ekspertiz noktasına geldiğinizde usta, gözüyle kontrol etmek zorunda. Göz ile boya kontrolünü usta yapmasını bilmiyorsa, boya makinesi ile devam ediyorsa bilin ki orası sağlıklı bir ekspertiz noktası değil. Ekspertiz raporları ise tamamen bilgisayar ortamında dökülmeli, elle kağıda yazılan ekspertiz raporu hiçbir şekilde geçerli değildir”

“Uzun yola çıkıldığında son 50 kilometreye çok dikkat edin”

Uzun yola çıkıldığında kazaların arttığını savunan Ekinci, şöyle konuştu: “Uzun yolda genelde kazalarla karşılaşılıyor. Bu kazalar genelde 30-50 kilometre kala varacağınız noktaya yakın yerlerde oluyor. Bunun sebebi şudur, ‘Ben, nasıl olsa gideceğim yere vardım. Yolum az kaldı' kanısıyla kendisini bir rahatlığa bırakıyor. Bu da sürücünün tamamen dikkatini dağıtmaktadır. Bu yüzden trafikten ve yoldan kopmaktasınız. Özellikle bayramlarda yolda giderken çok dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü uzun yol tecrübesi olan da olmayan da yola çıkıyor. Ne kadar dikkatli olursak, kurallara ne kadar dikkat edersek kaza riskini azaltırız”

Emniyet kemerinin araca binildiği andan itibaren mutlaka takılması gerektiğini ifade eden Ekinci, şöyle devam etti; “Emniyet kemeri önemli bir husustur. Genellikle emniyet kemerini uzun yolda takmıyoruz. Çünkü emniyet kemeri uzun yolda sürücüleri sıkıyor. Ama sıkmamalı, çünkü emniyet kemeri bir hayat kurtarıcıdır. Emniyet kemerini uzun yolda muhakkak ki takmalıyız. Kendinizden ziyade ailenizi ve çocuklarınızı da düşünmelisiniz. Bu yüzden emniyetinizi aldıktan sonra yola çıkmalısınız”