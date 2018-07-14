Kastamonu’da otomobil ile minibüs çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Küten köyü istikametinden Daday istikametine seyir halinde olan Kenan Yıldız idaresindeki (31) 37 EH 509 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Naim Başköylü yönetimindeki (30) 06 N 0952 plakalı minibüs ile Bayır köyü girişinde çarpıştı. Kazada sürücü Kenan Yıldız ile yanında bulunan eşi Kezban Yıldız (31) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Minibüs sürücü Naim Başköylü ise kazayı yara almadan atlattı.