Diğer
Kategoriler
17 Nisan 2017 00:23

Kastamonu’da referandum sonucu kutlandı

Kastamonu’da, Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla sloganlar atarak halk oylamasının sonucunu kutladı.

Kastamonu’da referandum sonucu kutlandı

17 Nisan 2017 00:23


Referandum sonuçlarının belli olmasının ardından Kastamonu’da vatandaşlar, araçlarıyla Cumhuriyet Meydanına toplandı. Araçlarıyla konvoy yapan ve uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, korna çalarak sevinç gösterilerinde bulundu.


Cumhuriyet Meydanında toplanan kalabalık grubu hitap eden AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, her seçimde olduğu gibi bu seçimde de Kastamonu’nun kendilerini mahcup etmediğini ifade ederek, desteklerinden ötürü Kastamonu halkına teşekkür etti.


Çelik, "Cumhuriyetin ilanından bu yana hükümet krizlerinin artık ortadan kalkacak olmasında çok büyük emekleriniz oldu. İnşallah Türkiye yeni sisteme geçişiyle artık yaşadığı krizleri, sorunları bir tarafa bırakacak. Daha güçlü bir Türkiye hedefine ilerleyecek” dedi.


AK Parti Kastamonu Milletvekili Murat Demir ise bugünün Türkiye’nin bayram gecesi olduğunu belirterek, Kastamonu’nun Türkiye’nin geleceğinin inşa edilmesine destek verdiğini kaydetti. Demir, "Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşması için Kastamonu’nun yüksek oranda ’Evet’ vermesinden çok mutluyum. Seçim bitmiştir ama işlerimiz bitmemiştir. Hep birlikte geleceğe emin adımlarla yürüyoruz" diye konuştu.


Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin da, “Egemenliğin yegâne sahibi olan yüce milletimize şükranlarımı sunuyorum. Yeni Türkiye ve Güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda tarihi bir referandum sürecini geride bıraktık. Kastamonu referandumda tarihin kendine verdiği sorumluluğu yerine getirmiştir. Cumhuriyet Meydanımızda haklı bir gururu paylaştığımız asil hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Önümüzdeki süreçte büyük bir kardeşlik örneği sergileyerek yolumuza devam edecek ve Yeni Türkiye’nin atılan bu sağlam temel üzerinde yükselmesi için çok çalışacağız. Cenab-ı Hak birliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin, ülkemizin ve milletimizin bahtını açık etsin inşallah. Teşekkürler Kastamonu, Teşekkürler Türkiye” şeklinde konuştu.


Konuşmaların ardından havai fişek gösterisi yapıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
21
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Salı
    Yağmurlu
    20°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    20°C
KASTAMONU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 20 RECEB 1438
  • 17 Nisan 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :04:04
  • Güneş :05:54
  • Öğle :12:56
  • İkindi :16:41
  • Akşam :19:35
  • Yatsı :21:13
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!