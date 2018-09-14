Kastamonu'da sağanak yağış ve dolu etkili oldu

Kastamonu'da akşam saatlerinde sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Sağanak yağış nedeniyle çok sayıda araçta hasar oluştu, rögarlar tıkandı.

Kastamonu'da dün etkili olan dolu yağışı ve şiddetli fırtınanın ardından bugünde akşamüzerine doğru sağanak yağış tekrar etkili oldu. Sağanak yağış yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışıyla birlikte yaşanan fırtına birçok aracın tekrar hasar görmesine neden oldu. Sağanak yağışla birlikte etkili olan şiddetli fırtına, kırsal alanda ekili arazilere büyük zarar verdi. Kırsal kesimde bulunan evlerin çatıları uçtu. Ayrıca sağanak yağışın etkili olduğu Kastamonu'da il merkezinde birçok binayı sel suları bastı. Yağışla birlikte yollarda da rögarlar tıkandı. Yollarda birikin sel suları nedeniyle birçok araç yolda mahsur kaldı. Bazı araçlarda sel suları nedeniyle arıza yaptı.

Kriz masası oluşturan Kastamonu Belediyesi, sel basan evlerdeki suları tahliye etmek için tüm imkanlarını seferber etti. Ayrıca Kastamonu Belediyesi ekipleri, yollarda biriken sel sularını da bir yandan tahliye ederek tıkanın rögarların açmaya çalıştı. Kastamonu Belediyesi ekiplerine, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Karayolları ekipleri, özellikle Sunta Köprülü Kavşakta greyder ve kepçe yardımıyla tıkarın rögarları açmaya çalıştı, birikin sel sularını da tahliye etti. Yolda mahsur kalan bir araca da Karayolları ekipleri yardım ederek kurtardı.