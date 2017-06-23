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23 Haziran 2017 15:29

Kastamonu’da sahile şamandıra vurdu

Kastamonu’nun Cide ilçesinde sahile şamandıra vurdu.

Kastamonu’da sahile şamandıra vurdu

23 Haziran 2017 15:29


Edinilen bilgiye göre, Cide’ye bağlı Kumluca Mahallesinde sahile 4 tarafı kapalı belirsiz bir nesne vurdu. Vatandaşların 4 tarafı kapalı olan kutuyu bir tür bomba sanıp panik yaşadılar. Vatandaşların ihbarı üzerine ekipler, sahile gelerek cisim üzerinde inceleme yaptı. Cismin bir süre sonra şamandıra olduğu anlaşıldı. Sahil kenarında olta ile balık avlamaya çalışan vatandaşların şahit olduğu belirlenemeyen 4 tarafı kapalı kutu paniğe yol açarken, Cide İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.


Jandarma ekiplerinin koordinesinde Cide Belediyesine ait iş makineleri tarafından şamandıra kıyıya çekildi.




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