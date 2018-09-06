Diğer
Kategoriler
06 Eylül 2018 15:32

Kastamonu’da şiddetli fırtına, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Kastamonu’da etkili olan sağanak yağışla birlikte kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi.

Kastamonu’da şiddetli fırtına, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

06 Eylül 2018 15:32

Şiddetli fırtınanın yaşandığı Daday’da ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, bir ahır da yıkıldı.


Kastamonu’da etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle Kastamonu-Daday karayolunda ağaçlar yola devrildi. Ulaşımın tek yönlü kontrollü olarak sağlandığı yolda karayolları ekipleri ile vatandaşlar, ağaçları iş makineleri yardımıyla yoldan kaldırdı. Özellikle Daday’da etkili olan sağanak yağışla birlikte çıkan şiddetli fırtına, üç hayvan ahırını yıktı. Daday’a bağlı Kızılörencik Köyü Erdemler Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa Basmacıgil’e ait içinde büyükbaş hayvanların bulunduğu ahırlar, şiddetli fırtına nedeniyle yerle bir oldu. Fırtınanın yıktığı ahırlarda bulunan hayvanlar ise ahırların yıkılması nedeniyle dışarıda kaldı.


Ahır ve hayvanların sahibi Mustafa Basmacıgil, köylerinde fırtına nedeniyle oluşan hortum sonucunda doğal afet yaşadıklarını belirtti. Hortumun bazı evlerin çatılarını uçurduğunu anlatan Basmacıgil, “Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Bazı evlerin çatısı da zarar gördü, ahırlar yıkıldı. Zararımız çok, yetkililerden yardım ve destek bekliyoruz” dedi.


Ayrıca Seydiler ilçesine bağlı Odabaşı Köyünde de yağış, bir süre sonra yerini doluya bıraktı. Dolu yağışının etkili olduğu bölgede, fındık büyüklüğünde yağan dolu ekili arazilere zarar verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
22
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Cumartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç