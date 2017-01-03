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03 Ocak 2017 17:52

Kastamonu’da silahlı kavga: 1 yaralı

Kastamonu’da silahlı kavga: 1 yaralı

03 Ocak 2017 17:52

Kastamonu’da çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralanırken, olayla ilgisi bulunan bir kişi de tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’ya bağlı merkez Tepeharman köyünde M.K. ile S.T. ve oğlu K.T. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.T., silahla ateş ederek M.K.’yi yaraladı. Ağır yaralanan M.K., olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Dr. Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan M.K., tedavisinin ardından yoğun bakım ünitesine alındı.
Olay sonrası, jandarma ekiplerince olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen anne S.T. ile oğlu K.T., gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen anne S.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu K.T. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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