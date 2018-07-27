Kastamonu’da silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde bağlı Alatarla köyünde ablasını kaçırdığını ileri sürdüğü 17 yaşındaki E.A., hareket halindeki 41 EZ 347 plakalı otomobile kurşun yağdırdı. Olay sonrası ablasını kaçırdığını ileri sürdüğü gencin 66 yaşındaki dedesi Halil Kendir olay yerinde hayatını kaybederken babası 43 yaşındaki İzzer Kendir ise ağır yaralanarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan E.A. ise, jandarma trafik ekiplerinin duyarlılığı sonucu silahı ile birlikte yakalanarak karakola teslim edildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesine sevk edilen E.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.