Diğer
Kategoriler
27 Temmuz 2018 15:38

Kastamonu’da silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde ablasını kaçırdığını iddia ettiği gencin dedesini öldüren, babasını da yaralayan şüpheli tutuklandı.

Kastamonu’da silahlı saldırının şüphelisi tutuklandı

27 Temmuz 2018 15:38


Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesinde bağlı Alatarla köyünde ablasını kaçırdığını ileri sürdüğü 17 yaşındaki E.A., hareket halindeki 41 EZ 347 plakalı otomobile kurşun yağdırdı. Olay sonrası ablasını kaçırdığını ileri sürdüğü gencin 66 yaşındaki dedesi Halil Kendir olay yerinde hayatını kaybederken babası 43 yaşındaki İzzer Kendir ise ağır yaralanarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayın ardından kaçan E.A. ise, jandarma trafik ekiplerinin duyarlılığı sonucu silahı ile birlikte yakalanarak karakola teslim edildi. Karakoldaki işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesine sevk edilen E.A. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Kastamonu E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
24
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç