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10 Temmuz 2018 00:25

Kastamonu’da sokak ortasında silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

Kastamonu’da Afganistan uyruklu iki kişi arasında sokak ortasında çıkan kavgada bir kişi ağır yaralandı.

Kastamonu’da sokak ortasında silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

10 Temmuz 2018 00:25


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da Topçuoğlu Mahallesinde Eski Belediye Hizmet Binası yanında mahallede esnaflık yaptığı öğrenilen Afganistan uyruklu Taleb Shah (28), işyerini kapatarak evine gitmek üzere yürürken kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabanca ile silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Taleb Shah, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Taleb Shah’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.


Öte yandan emniyet güçleri, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şahsın çevrede bulunan güvenlik kameralarını inceleyerek kimliğini belirlemeye çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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