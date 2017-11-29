Kastamonu’da suç örgütüne yönelik operasyonda 3 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince Taşköprü ilçesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda suç örgütü kurdukları iddiasıyla 15 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.Ö, Ş.Ö. ve A.Ö. suç işlemek amacıyla örgüt kurdukları gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye oldukları tespit edilen diğer 12 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.