Kastamonu'da ‘Tarihi Şehri Yaşatmak' Sempozyumu başladı

Türkiye Yazarlar Birliği, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Belediyesi ve Kastamonu Üniversite'sinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu “Prof.Dr. Hakkı Acun Hocanın Aziz Hatırasına” Tarihi Şehri Yaşatmak isimli Sempozyum başladı. İki gün boyunca devam edecek olan sempozyumda tarihi şehirler ile ilim ve bilim insanlarının önemi konu alınacak.

Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgi Merkez Kütüphanesi Konferans salonunda gerçekleştirilen sempozyumda tarihi şehirler ve bu tarihi şehirlerde ön plana çıkmış bilim adamları ele alınacak. Konferansa Türkiye Yazarlar Birliği Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Doğan, Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Musa Kazım Arıcan, Kastamonu Büyükşehir Belediye Başkanı Tahsin Babaş, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Seyit Aydın, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, Taraklı Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sempozyum açılış konuşmasında konuşan Türkiye Yazarlar Birliği Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Doğan, “Tarihi yaşatmak şehri yaşatmak bu faaliyet bizim için bir vefa borcu Kastamonu tarihimizin önemli merkezlerinden. Onun Osmanlı öncesi merkezi konumu yanında, Osmanlı döneminde de önemini koruduğunu biliyoruz. Ne yazık ki, bu güzel tarihi şehrimiz eski mevkinin gerisine düştü. Kastamonu'nun tarihi kimliği ile tanınması önem taşıyor. Bu sene Türk Dünyası Kültür Başkenti olması güzel bir fırsat. Belediyeler de eskisine göre daha dikkati tarihi yapılar hususunda. Buna rağmen, restorasyon faaliyetlerinin tarihi muhtevaya uygunluğu noktasında ciddi tereddütler var. Bu tereddüde yol açan elbette kötü örnekler. Bir bakıyorsunuz harabeye yüz tutmuş bir ev eski halini hatırlatır şekilde betondan yeniden yapılıvermiş. Gerçek bir tarihi eser onarılırken, dönemine yakışmayan unsurlar eklenmiş. Onarılan tarihi binalara da hakkını vermek zorundayız. Restore edilen tarih binalar ne yapılıyor? Bazıları ticari amaçlı kiraya veriliyor. Bir kısmı da kurumlara, dini yapılara, cemaatlere veriliyor tahsis ediliyor. Vaktiyle bu binalarda ne yapılırdı? Şimdi ne yapılıyor veya yapılmıyor. Geçmişimizin maddesini ayağa kaldırmak için onarım önemli. Bu şöyle veya böyle yapılıyor. Maddi onarımdan sonra manevi ve ruhi bir onarıma da ihtiyaç var. Bu da onarım görmüş tarihi yapının amacına uygun şekilde kullanılması” dedi.

“Kastamonu Pir Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin himayesindedir”

Daha sonra konuşan Türkiye Yazarlar Birliği Başkanı Musa Kazım Arıcan, “Medeniyetler tarihinin, bir yandan şehirlerin tarihidir. Medeniyetler şehirde hayat bulur, şehirler medeniyetlerin büyüleyip serpildiği beşiklerdir. İnsan, şehri inşa ederken, şehir de insanı inşa eder. Şehir inşa ve imar edilirken, esasen insanı ve tarihi inşa ve imar etmekteyiz. İnsan, ahlakıyla, inancıyla ve kültürüyle şehirleri inşa ederken tarihini de mühürlemektedir. İnsanla şehir bir ruh ve karakter kazanırken, gelecek nesiller de bu ahlak, inanç ve kültürle şehrin insanı olarak yetişir. İnsan şehri inşa eder, şehir de insanı. Tarih şehirlerde yazılır. Şehir ile ilişkisi olmayan tarih yok gibidir. Şehir olmadan tarih olamaz. Kastamonu'da Pir Şeyh Şaban-ı Veli Hazretlerinin himayesindedir. Lütfen şehirlerimize sahip çıkalım ki tarihe salimen teslim edelim. Betonlaşmaya kurban vermeyelim şehirlerimizi. Betonlaşan şehirler tarihe mal olamaz. Tarihi şehirlerimiz, tarihin derinliklerinden beri yaşaya gelen şehirlerimiz, betonlaşan şehirler değil, tas ve ahşap mimariyle inşa ve imar edilmiş şehirlerdir. Dikey büyüyen şehirler değildir tarihi şehirlerimiz, yatay büyümüş şehirlerdir yaşayan şehirlerimiz. Dikey büyüyen, gökdelenlerle kurulan şehirler tarihe mal olamayacak şehirlerdir. Yatay büyüyen şehirler, tarih kuran, tarihe mal olan ve yaşayabilme istidadı gösteren şehirlerdir” şeklinde konuştu.

“Özellikle tarihi ve şehri yaşatmayı bir bütün olarak görüyoruz”

Programda konuşan Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş,” Bu yıl Kastamonu'da açılış töreniyle birlikte yapabildiğimiz kadar faaliyeti gerçekleştirdik. Özellikle Kastamonu'ya ait gelenek ve göreneklerin yaşatılmasında her türlü faaliyetin içerisinde olduk. Özellikle tarihi ve şehri yaşatmayı bir bütün olarak görüyoruz. Burada yaptığı çalışmalarla hem belediyemiz hem valiliğimz hem de buradan söylemek istiyorum vakıflar genel müdürlüğü ve Kastamonu Bölge Müdürlüğümüz çok teşekkür ediyorum. Büyük gayret gösteriyoruz. Hedefler koyuyoruz yapabildiğimiz kadar yapabiliyoruz ama daha çok çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bugün hem tarihi hem şehri yaşatmak adına bu sempozyumda bu konunun gerçeklerini konuşmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Seyit Aydın, “Hakkı Acun hepimizin iyi bildiği, bu toprakların yetiştirdiği bir sanat tarihçisiydi. Nihayetinde bir bilim insanıydı, bilim adamıydı. Merhum Hocamız, gerek yurt içinde gerek yurt dışında yürüttüğü ve katkıları olduğu birçok kazı ve restorasyon çalışmasını da imza atmıştır. Hakkı Acun'un bu yönüyle hem insanlık tarihine hem de Türk tarihine ve İslam dünyasına büyük katkıları olmuş bir şahsiyettir” cümlelerini kullandı.

Programda konuşun AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, “Çok yaşımız ileri olmasa da kendi eğitim hayatımızda bile geriye dönüp baktığımda gelişmenin tarihi yok ederek olacağını bize söyleyerek okul hayatımıza devam ettik. Geriye dönüp baktığımda bugün geldiğimiz noktalarda bizim için daha önemli olacağını düşünüyorum. Yüzlerce eseri vakıflar bölge müdürlüğümüz ayağa kaldırdı. Belediyemiz son 4-5 yılda çok iyi çalışmalar yaptı” diye konuştu.

Program konuşmaların ardından dersler ile devam etti. Sempozyum iki gün boyunca devam edecek.