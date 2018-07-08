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08 Temmuz 2018 15:32

Kastamonu’da TOKİ konutlarının istinat duvarı çöktü

Kastamonu’nun Küre ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan TOKİ konutlarının istinat duvarı çöktü.

Kastamonu’da TOKİ konutlarının istinat duvarı çöktü

08 Temmuz 2018 15:32

Duvarın çökmesi sonrası konutlarda ikamet eden aileler binadan tahliye edildi.


Küre’de Camikebir Mahallesi Kara Abdal Sokak üzerinde bulunan ve 2012 yılında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan TOKİ konutları, geçtiğimiz günlerde tamamlanarak ailelere teslim edilmişti. Konutların tesliminin ardından ailelerin bir kısmı TOKİ konutlarına yerleşti.


Henüz bilinmeyen nedenle TOKİ Konutlarının istinat duvarı çöktü. Yaklaşık 7 metre yükseklikte ve 60 metre genişliğinde binaların hemen yanında bulunan istinat duvarı, daha fazla ağırlığa dayanamayarak tamamen çöktü. Çökme esnasında can ve mal kaybı yaşanmadı. İstinat duvarının çökmesi sonucunda olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Emniyet güçleri, olası tehlikeleri önlemek amacı ile site içerisinde ve çevresindeki konutlarda kalan aileleri binadan tahliye etti.




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