Kastamonu’da trafik güvenliği sergisi açıldı

Bu kapsamda Kastamonu’da, Trafik Haftasıyla ilgili olarak stantlar kurularak halkın trafik kurallarına karşı bilgilendirilmesi amaçlanıyor. Ayrıca İçişleri Bakanlığına bağlanan jandarma ekipleri, yeni kıyafetlerini de tanıtımını yaptı. Jandarmanın yeni kıyafetleri büyük beğeni topladı.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Cumhuriyet Meydanında düzenlenen sergide yer alan stantlar, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Kastamonu’da İl Jandarma Komutanlığı, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 112 Acil Servis Ekipleri, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri ile Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, trafik güvenliğinin sağlanabilmesi ve devam ettirilebilmesi amacıyla Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen ‘Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası’ konulu sergide stant açtılar.

Standı gezen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ile Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası (KATSO) Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, stantları gezerek ekiplerden bilgiler aldılar.

“Trafik kurullarına uyarsak kazaların da önüne geçeriz”

Trafik Haftası nedeniyle Kastamonu’da trafik güvenliğini sağlayan ekiplerin Cumhuriyet Meydanında ekipmanlarını sunduğunu söyleyen Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, “Bunun dışında vatandaşlarımıza ve sürücülerimize bilgilendirici broşürler dağıtıyorlar. Zabıta, jandarma, polis ekipleri ve diğerleri, il düzeyinde hangi aletlerle denetimlerin yapıldığını sergiliyorlar. Bu denetimlerde hangi ekipman ve malzemelerin kullanıldığı gösteriliyor. Ayrıca burada sürücülere trafik konusunda bilgilendirici afiş ve broşürler dağıtılıyorlar. Burada güzel bir stant olmuş. Kurumlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Trafik kurullarına uyulması durumunda kazalarında ve dolayısıyla kazalardan mütevelli ölümlerinde önüne geçilebileceğini belirten Başkan Babaş, “Unutmamalıyız ki trafik bizim için çok önemli, en ufak bir hata yaptığımızda bunu hayatımızla ödeyebiliyoruz. Bunun olmaması için çocuk yaşta trafik kurallarını öğrenip, öğrendiklerimizi de azami bir şekilde uygulamamız gerektiğini burada uygulamalı bir şekilde görüyoruz” diye konuştu.

“Ekiplerimizin gelişen teknolojiye adapta olduğunu görüyoruz”

Trafik Haftasıyla ilgili olarak meydanda sergilenen stantları ziyaret ettiklerini ifade eden KATSO Başkanı Oğuz Fındıkoğlu, “Sergilenen ürünler hakkında bilgiler aldık. Emniyet teşkilatımızın, sağlık ekiplerimizin, AFAD ekiplerimiz gibi insan güvenliğini sağlayan ekiplerimizin artık teknolojiyle bütünleşmesi güzel olmuş. Verilen hizmetlerin memleketimize hayırlı olmasını diliyoruz. Verilen hizmetlerle birlikte gelişen teknoloji ve alınan önlemlerle özellikle trafikte can kayıplarının önüne geçilecektir. Sürücülerin bu stantları gezip bilgi almalarını isterim. Zaten stantlarımızda da gerekli broşürler dağıtılarak bilgilendirme de yapılıyor. İnşallah hayırlısı olur, can kayıplarının önüne geçilir” şeklinde konuştu.