Kastamonu’da Trafik Haftası kutlandı

Etkinlikte konuşan Vali Yaşar Karadeniz, “Trafik akmıyorsa, trafik güvenli bir şekilde akmıyorsa orada trafik sorunu vardır. Bunu sağlayacak tüm etmenleri yan yana getirdiğinizde trafik sorunu ortadan kalkmış olur. Birincisi eğitim. Okul öncesinden anne babanın çocuğuna vereceği eğitim çok önemli. Okulda da uygulamalı eğitim verilmek zorundadır. Sonrasında da sürücü kursları eğitimleri. Bu eğitimlerin üç ayağı da ne kadar sağlıklıysa o toplulukta trafik eğitimi tam anlamıyla yerine geliyor demektir” dedi.

“Trafik eğitimini çocukluk yaşta öğrencilerimize kazandırmamız lazım”

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş da, “Trafik, hayatımızda en önemli yer işgal eden konulardan birisi. Bunun için de biz biliyoruz ki en önemli şey eğitim. Trafik konusunda çok iyi eğitim alırsanız, kuralları yerine getirirseniz, bilin ki burnunuz kanamaz. Bunu bir hayat felsefesi haline getirmek lazım. Özellikle şehirlerde trafik çok yoğunlaştı. Caddeler, sokaklar; her yer araçlarla dolu. Buraları kullanırken mevzuat ve kurallara azami dikkat göstermemiz lazım. En ufak bir hata canımızı kaybetmemize yol açar. Belediye olarak Çocuk Trafik Eğitim Parkuru düzenledik. Burada öğrencilerimizi eğitmeye gayret gösteriyoruz. Burada eğitimlerini tamamladıktan sonra Milli Eğitim ve Belediyemiz tarafından trafik sertifikası veriliyor” şeklinde konuştu.

“Trafik kurallarına saygı insanlığa saygıdır”

Kastamonu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Özcan Güler ise, “Trafik Haftası amacımız, trafik güvenliği bakımından karayolunu kullanan yaya, yolcu ve sürücülerin dikkatini trafik olgusu üzerine çekerek insanları duyarlı hale getirmek ve farkındalık yaratmaktır. Karayolları, kolluk dışında birçok kurum ve kuruluşa yetki ve özellikle de sorumluluk yüklemektedir. Unutulmamalıdır ki, tüm özverili çalışmalara rağmen kolluğun trafik güvenliği üzerindeki etkisi sadece yüzde 18’dir. İlimizde kayıtlı araç sayımız 128 bin 871 adet olup, ehliyetli sürücü sayımız ise 142 bin 900’dür. Bu sayılar her yıl ortalama olarak, araç sayılarında yüzde 3, ehliyetli sürücü sayılarında ise yüzde 5 artış göstermektedir. Yalnızca polis sorumluluk alanlarında 2017 yılında, 10 ölümlü, 675 yaralanmalı, 641 maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 11 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, bin 220 vatandaşımız ise yaralanmıştır. İlimiz genelinde trafik güvenliğinin arttırılması, üzücü sonuçların oluşmaması için, gerek alternatif yollar oluşturulması gerekse mevcut yolların genişletilerek trafik güvenliğinin içerisinde seyretmesini sağlanması için yerel yönetimlerin öneminin biraz daha anlaşılmaktadır. İlimiz genelinde, 2013 yılında başlanan trafik dedektifleri projesi kapsamında tüm okullarımızda öğrenci kardeşlerimizin eğitimleri devam etmekte ve gönüllü trafik denetçileri olarak bizlere yardımcı olmaları ve ileride trafik konusunda daha bilinçli olmaları sağlanmaya çalışılmaktadır. Trafik kurallarına saygı insanlığa saygıdır” ifadelerini kullandı.

23 Temmuz 2017’de elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Gazeteci Mehmet Seyitoğlu’nun ablası Beyhan Seyitoğlu da programa katılarak, öğrencilere yaşadıklarını anlattı. Seyitoğlu, “Ben kardeşimi trafik kazasında kaybettim. Henüz 25 yaşındaydı. Bizim gibi hiçbir aile üzülmesin, ağlamasın. Buradan herkese sesleniyorum; trafik kurallarına uyalım, hız yapmayalım, emniyet kemerlerimizi takalım” dedi.

Kastamonu Belediyesi tarafından yapılan Çocuk Trafik Eğitim Parkurunda da şuana kadar 4 yılda 9 bin öğrencinin eğitim aldığı öğrenildi.

Konuşmaların ardından öğrenciler, Sepetçioğlu Halk Oyunlarını gösterisini sundu. Ardından trafik ve ilk yardım haftasıyla ilgili şiirler okundu. Ayrıca Trafik Haftası nedeniyle düzenlenen resim ve şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Etkinlikte Kastamonu’da 41 yıl boyunca uzun yolda kamyon şoförlüğü yapan Faik Kitir’e, bu süre zarfında trafik cezası almamasından dolayı ‘Yılın Örnek Sürücüsü’ plaketi verildi. Protokol üyeleri daha sonra Çocuk Trafik Eğitim Parkuru’nda çocuklarla birlikte derse görerek, çalışmaları yerince inceledi.