Diğer
Kategoriler
24 Haziran 2017 15:41

Kastamonu’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Kastamonu’nun Tosya ilçesi Avşar köyü mevkiinde D-100 karayolunda otomobil bariyerlere çarparak tarlaya uçması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı.

Kastamonu’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

24 Haziran 2017 15:41


Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Samsun istikametine gitmekte olan 06 ZOF 57 plakalı otomobil Avşar Köyü yakınında seyir halinde iken önce bariyerlere sonra trafikte seyir halinde olan 34 FA 8717 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tarlaya uçarak takla attı. Bayrama giden aynı aileden Hikmet İ, Emine İ, Cemile İ, Sinan İ, Yağmur İ. ve Osman İ. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Yaralılardan sürücü olduğu iddia edilen Sinan İpek hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazada hurdaya dönen araç çekici yardımı ile kaldırılarak otoparka çekildi.


Kazanın ardından ekipler soruşturma başlattı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KASTAMONU HABERLERİ
KASTAMONU HAVA DURUMU
28
°
C
Açık
  • Pazar
    Açık
    28°C
  • Pazartesi
    Açık
    31°C
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    31°C
KASTAMONU NAMAZ VAKİTLERİ
  • 29 RAMEZÂN 1438
  • 24 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :02:41
  • Güneş :05:05
  • Öğle :12:59
  • İkindi :17:00
  • Akşam :20:30
  • Yatsı :22:33
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!