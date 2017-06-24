Kastamonu’da trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul’dan Samsun istikametine gitmekte olan 06 ZOF 57 plakalı otomobil Avşar Köyü yakınında seyir halinde iken önce bariyerlere sonra trafikte seyir halinde olan 34 FA 8717 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil tarlaya uçarak takla attı. Bayrama giden aynı aileden Hikmet İ, Emine İ, Cemile İ, Sinan İ, Yağmur İ. ve Osman İ. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan sürücü olduğu iddia edilen Sinan İpek hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazada hurdaya dönen araç çekici yardımı ile kaldırılarak otoparka çekildi.

Kazanın ardından ekipler soruşturma başlattı.