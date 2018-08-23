Kastamonu’da trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Tosya istikametinden Giresun’a gitmekte olan Harun Y. idaresindeki 34 UCB 22 plakalı otomobil ile Çetin B.’nin kullandığı 41 AAB 3526 plakalı otomobil aynı istikamete seyir halindeyken çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kazada 34 UCB 22 plakalı araç sürücüsü Harun Y. (50) ile yolcu Ensar Y. (18) ve 41 AAB 3526 plakalı araç sürücüsü Çetin B. (41) ve yolcular Mert Can K. (19), Arzu G. (36), Censenur K. (13) yaralandı. Kazada otomobil içinde yolcu olarak bulunan Canan Y. (33) isimli kadın ise, kaldırıldığı Tosya Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulans ile Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet güçleri kaza ile ilgili tahkikat başlattı.