Kastamonu’da trafik kazası: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Sinop’un Boyabat istikametinden Hanönü’ne gitmekte olan Hasan Kısasoğlu idaresindeki 57 DE 081 plakalı otomobil, Hanönü istikametinden Sinop’un Ayancık ilçesine gitmekte olan Satı Ali Arslan idaresindeki 34 VJ 6338 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada kamyonet sürücüsü Satı Ali Arslan ile kamyonette bulunan Sultan Arslan, Şerife Arslan ve diğer otomobilde bulunan Turgut Özmemiş yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Boyabat Devlet Hastanesine kaldırıldı.