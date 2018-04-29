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29 Nisan 2018 19:53

Kastamonu’da trafik kazası: 5 yaralı

Kastamonu’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kastamonu’da trafik kazası: 5 yaralı

29 Nisan 2018 19:53


Edinilen bilgiye göre, Hanönü Taşköprü karayolu Esertepe mevkisinde, Kastamonu’dan Samsun’a gitmekte olan Cevat Ö. idaresindeki 37 EY 447 plakalı otomobil ile Kastamonu’dan Samsun istikametine gitmekte olan Ferdi B. idaresindeki 55 BBL 62 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Cevat Ö. ve diğer araçta bulunan sürücü Ferdi B., Esra Bülbül, Nejla Malat ve 8 yaşındaki Umut Eymen Bülbül yaralandı.


Yaralılar 112 acil servis ekipleri tarafından Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.




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