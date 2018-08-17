Kastamonu’da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Çatalzeytin karayolunda Karamanlar mevkiinde İstanbul’dan Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesine Kurban Bayramı tatiline gelen ve pazar alışverişi sonrası ikametine gitmek isteyen Vahdettin Tekin (68) idaresindeki 34 VE 6893 plakalı otomobil, aracını mıcıra kaptırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, mıcır temizliği yapan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 37 BC 544 plakalı traktöre çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Vahdettin Tekin (68) ile araçta bulunan Hediye Tekin (69) ve Necmiye Kara (60) yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çatalzeytin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Necmiye Kara hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.