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25 Haziran 2017 18:55

Kastamonu’da üç aile bayram günü evsiz kaldı

Kastamonu’da bir evde çıkan ve yandaki iki eve sıçrayan yangında 3 kişi yaralandı.

Kastamonu’da üç aile bayram günü evsiz kaldı

25 Haziran 2017 18:55

Bayram günü çıkan yangında üç ev kullanılamaz hale geldi.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Muratlı köyünde Muzaffer Oktay’a ait iki katlı ahşap evde ilk belirlemelere göre sobadan çıkığı tahmin edilen yangın başladı. Alevler kısa sürede tüm evi kapladı. Araç İtfaiye ekiplerine ihbar yapılması üzerine yangın yerine gelen ekipleri, yangına müdahale etti. Uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınabilen yangın, çevrede bulunan Ekrem Oktay ile Hidayet Candan ve Ali Candan’a ait evlere de sıçradı. Köylülerinde yangın söndürme çalışmalarına katıldığı olayda Yetare Oktay ile Ahmet Okyay (36) ve İlhan Oktay (35) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi. Hayati tehlikesi devam eden ve vücudunda yanıklar oluşan Yetare Oktay ise, ileri tetkik ve tedavi için Ankara’ya gönderildi.


Yangında, Muzaffer Oktay, Ekrem Oktay ile Hidayet Candan ve Ali Candan’a ait giriş katı ahır olarak kullanılan iki katlı ahşap evler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında, Muzaffer Oktay’a ait yaklaşık 5 bin lira ile ziynet eşyalarının da yandığı öğrenildi.




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