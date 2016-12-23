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23 Aralık 2016 14:29

Kastamonu’da uçuruma yuvarlanmış lüks cip bulundu

Kastamonu’da uçuruma yuvarlanmış lüks cip bulundu

23 Aralık 2016 14:29

Kastamonu’da uçuruma yuvarlanmış şekilde plakasız lüks cip bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinde sahil yolu olan Kuşkayası köyü mevkisinde vatandaşlar, yaklaşık 50 metre denize doğru uçuruma yuvarlanmış şekilde cip buldu. Köylüler, plakasız ve terk edilmiş halde buldukları lüks cipten şüphelenince jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, çevre taraması yaparak araç içerisinde veya yakınında insana dair bir iz aradı. Çevrede herhangi bir insana rastlamayan jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri, cipin içerisinde ve yakınlarında ipucu aradı.
Jandarma ekipleri, plakasız cipin el freninin inik, vitesinin boşta ve anahtarın da üzerinde olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, aracın çalıntı ya da bir suçta kullanıldıktan sonra bilinçli olarak uçuruma yuvarlandığı şüphesi üzerinde duruyor. Ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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