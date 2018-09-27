Kastamonu'da üst üste felaketleri yaşamaya devam ediyor

Kastamonu'nun Küre ilçesinde İğdir Köyünde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıkan yangın sonrası 10 ev, 2 ambar ve 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Kastamonu'da, daha öncede Araç ilçesinde 8 ev ve 6 ahır yanmış, yine Araç ilçesinde 25 hektarlık ormanlık alan yanmış ve 13 Eylül'de de dolu yağışı ile birlikte sel baskınlarıyla mücadele etmişti.

Edinilen bilgiye göre, Küre ilçesine bağlı İğdir Köyünde Curlar Mahallesinde ilk belirlemelere göre Salih Güner'e ait ikamette elektrik kontağından yangın başladı. İlk olarak evin çatı kısmının tutuştuğu yangın, evin ahşap olması nedeniyle biranda büyüyerek tüm evi kapladı. İhbar üzerine Küre Belediyesi İtfaiye ekipleri harekete geçti. İğdir Köyünün, Küre ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunması ve engebeli arazisi nedeniyle yollarının da bozuk olması nedeniyle yangına müdahale gecikildi. Giderek büyüyen yangını köylüler kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Buna rağmen büyüyen yangın, kontrolden çıktı. Çok sayıda itfaiye ve arazözün müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınamayınca Orman Genel Müdürlüğünden helikopter istendi. Hem karadan hem de havadan yapılan müdahale sonrası yangın güçlükle kontrol altına alınabildi. Orman Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen helikopter ise, yangın mahalline su boşaltarak müdahalede bulundu.

Yangında Salih Güner, Mustafa Güner, Hasan Taşpınar, Salih Balta, Muhittin Erat, Aziz Can, Fatma Taşpınar, Satı Tutkun, Sabri Balta ve Mustafa Erel'e ait 10 ev ile 2 ambar ve 1 ahır tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangının başlangıcında ise, Muhittin Erat'ın engelli babası Kamil Erat, köylüler tarafından evden kurtarıldı. Ayrıca köylüler, ahırlarında bulunan hayvanları da saldı.

Vali Karadeniz, yangın yerinde incelemede bulundu

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, yangın sonrası Küre Kaymakamı Fatih Kayabaşı, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, AFAD Kastamonu İl Müdürü Ekrem Küçükbayram ve Kastamonu İl Jandarma Komutanı Albay Metin Özbek ile birlikte yangın yerinde incelemelerde bulundu.

Yetkililerden yangın hakkında bilgiler alan Vali Karadeniz, “Şuanda yangın kontrol altına alınmış durumda. Hem karadan itfaiye ekiplerimiz hem de havadan Orman Genel Müdürlüğümüze ait bir yangın söndürme helikopter müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Maalesef 10 tane ev, bu yangında yandı. Can kaybımızın olmaması tek tesellimiz. Yangın söndürme çalışmaları akşam saatlerinde de devam edecek. Muhtemelen akşama kadar tamamen söndürülmüş olacak. En kısa sürede de yangında zarar gören vatandaşlarımızın barınma ve yeniden evlerine yapmaları için gerekli çalışmalar da AFAD tarafından yürütülecek” dedi.

Yangının elektrik kontağından çıktığını tahmin ettiklerini söyleyen Vali Karadeniz, “Yangının neden çıktığı henüz kesin değil ama yangının çıktığı evin sahibinin bize aktarmasına göre elektrik kontağına işaret ediyor” diye konuştu.

İğdir Köyü Muhtarı Ömer Aral, “Sabah bana 10.30 civarında telefon geldi, köyde yangın olduğunu söylediler. Bende köy halkımla birlikte yangın yerine geldim. Benim geldiğimde Mustafa Güner'in sahibi olduğu ikinci eve yangın sirayet etmişti. Bu esnada itfaiye araçları da geldi. Müdahale etmeye başladık, herhangi bir can kaybı yok. Şuanda 9 tane ev, 2 tane ambar ve 1 tane de ahır yandı. Telef olan hayvan yok, can kaybımızda yok. Yangının neden çıktığı konusunda da herhangi bir bilgi edinemedik. Yangın, Salih Güner'in evinden başlamış. Biz geldiğimizde Salih'in evi tamamen yanmıştı” şeklinde konuştu.

Yangının ilk çıktığı evin sahibi Salih Güner de, “Arka tarafta yüklükler var. Oradan tavana doğru alışmış. Soba normal yanıyordu, oralardan elektrik şase mi yaptı ne yaptı tam bilmiyorum. Çatının altı tutuşmuş, bacanın kıyısından tutuşmuş. Fakat ahşap bina, elektrikten mi oldu tam bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da son olarak Küre ilçesinde çıkan yangında birlikte Pazar günü Araç ilçesinde de 8 ev ve 6 ahır yanmış, bununla birlikte yine Araç ilçesinde 25 hektarlık ormanlık alan yangında zarar görmüş ve 13 Eylül'de de dolu yağışıyla birlikte çok sayıda araç ve ev zarar görmüştü. Ayrıca bu yağışlarla birlikte Cide ve Taşköprü ilçesiyle il merkezinde sel meydana gelmiş, ekili tarım arazileri de zarar görmüştü.