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23 Aralık 2016 16:53

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu

Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu

23 Aralık 2016 16:53

Kastamonu’da polis ekipleri, uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, daha önce hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılan bir kişinin üzerinde yaptığı aramada, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm çaplı tabanca ile tabancaya ait 5 adet fişek ele geçirdi.
Ayrıca ekipler, sokak satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelendikleri bir aracı durdurarak, arama yaptıkları iki şahsın üstünde 3,29 gram kubar esrar maddesi ile yapılan kontrollerde yine şüpheli iki şahsın üst aramasında 27,75 gram kubar esrar, 37 adet ecstasy hap, 0,20 gram kokain maddesi ele geçirdi.



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