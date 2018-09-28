Kastamonu'da yangın: 1 ölü

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sabaha karşı çıkan yangında evde yalnız yaşayan yaşlı kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Samancı köyü Kapıkaya mevkiinde sabah saatlerinde ilk belirlemelere göre, sobadan çıkan yangın bir anda büyüdü. Kısa sürede büyüyen yangını gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İhbar sonrası olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Kontrol altına alınan yangın sonrasında ekipler, evde yaptıkları incelemede 84 yaşındaki Nazike Topçu'nun cesedine ulaştı. Yalnız yaşadığı öğrenilen Topçu'nun cesedi, Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Çatalzeytin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Nakize Topçu'nun cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.