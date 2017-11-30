Kastamonu’da yangın: Kayıp 5 kişinin aranması sürüyor

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun Bürme Köyüne bağlı Kuzören Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle 29 Kasım Çarşamba sabahına doğru çıktığı tahmin edilen yangından sonra kaybolan 5 kişilik ailenin aranmasına devam ediliyor.

Yangının başlamasından yaklaşık 13 saat sonra itfaiye ekiplerine gelen ihbar sonrası ortaya çıkan olayda Fazıl Çataloğlu ile Ahmet Çataloğlu’na ait iki katlı iki ahşap bina tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın sonrasında Fazıl Çataloğlu’na ait iki katlı ahşap binada ikamet eden eşi Sebahat, oğlu Emin, gelini Şengül ve torunu Serdar’dan yaklaşık 1 gündür haber alınamıyor. Yangın sonrasında Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Olay Yeri İnceleme ekipleri, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri, yangın mahallinde arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Yangının çıkışının üzerinden yaklaşık 1 gün geçmesine rağmen henüz 5 kişilik aileden haber alınamadı.

Ayrıca yangında Fazıl Çataloğlu’na ait evde bulunan 10 büyükbaş hayvan ile 50 küçükbaş hayvanda telef oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, yangının çıkış sebebinin kundaklama sonucu çıktığı üzerinde duruluyor.