Kastamonu'da yangında 4 ev kullanılamaz hale geldi

Kastamonu'nun Şenpazar ilçesinde çıkan yangında 4 ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında 10 büyükbaş hayvanda telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Şenpazar ilçesine bağlı Küçükmutlu Köyü Gürve Mahallesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi kapladı. Rüzgarın şiddetiyle yangın, diğer evlere de sıçradı. İhbar sonrası Şenpazar Belediyesine itfaiye ekipleriyle Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler yangına müdahale etti. Yangının giderek büyümesi sonrası çevre ilçelerden de yangın bölgesine takviyede bulunuldu.

Çıkan yangın sonrasında Ramazan Kara, Keramet Kara, Selahattin Kara ve Ramazan Işık'a ait evler, tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Ayrıca yangında ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvanda telef olurken, evlerde bulunan ziynet eşyaları ve pat pat diye tabir edilen tarım aracıda yandı. Uzun uğraşlar sonunda yangın kontrol altına alınabildi. Yangında ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi devam ediyor.