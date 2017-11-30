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30 Kasım 2017 11:47

Kastamonu’da yangında 5 kişilik aile halen kayıp

Kastamonu’da henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında 1 günden fazladır kayıp olan 5 kişilik ailenin aranması devam ediyor.

Kastamonu’da yangında 5 kişilik aile halen kayıp

30 Kasım 2017 11:47


Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede ailenin yakınlarıının endişeli bekleyişleri de sürüyor. Fazıl Çataloğlu’nun akrabası Hamdi Çolakoğlu, "Akşamdan beri arama çalışmalarımız devam ediyor. Her yeri aradık bulamadık. Birde traktörü bulamadık. Traktörle başka bir yere gitti öldürüldü mü atıldı mı ne yapıldı bilemiyoruz. Biz özellikle bu işin peşindeyiz. Yanan traktörden hariç bir tane daha traktör var. Sabah hayvan pazarına gideceğini söylemiş. Hayvan pazarına gitmemiş. En son aldığımız bilgi 5 tane koyununun Elmayakası mevkisinde görüldüğü tespit edildi gece. Komando birlikleri gece arama yaptılar sabaha kadar” dedi.




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