Kastamonu’da yangında 800 saman balyası yandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’da merkeze bağlı Keremli köyünde 56 yaşındaki Osman Kesimoğlu’na ait samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek yanında tarım aletlerinin bulunduğu malzeme odasına da sıçradı. Yapılan ihbar üzerine Kastamonu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Yangın uzun uğraşlar sonunda kontrol altına alınabildi. Çevre evlere ve ormanlık alana sıçramadan söndürülen yangında, 800 balya saman ile 1 römork, 1 mikser tarım aleti, 1 adet deste toplama makinesi ile çok sayıda tarım işlerinde kullanılan tarım aletleri yanarak kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.