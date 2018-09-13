Kastamonu'da yaralı tilki tedavi altına alındı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan yavru tilki tedavi altına alındı.

Daday'da ilçeye bağlı Akpınar Köyü yakınlarında bir vatandaş, tarlaya giderken yaralı tilkiyi fark etti. Bir aracın çarptığı tahmin edilen yaralı tilkiye ilk müdahale Daday Belediyesi Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapıldı. İlk müdahalesi yapılan ve bacağında kırık olduğu tespit edilen yaralı tilki, karnının doyurulmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünden gelen ekiplere teslim edildi. Yaralı tilki, tedavisinin ardından eski doğal yaşam ortamına bırakılacağı belirtildi.