Kastamonu'da yeni eğitim-öğretim yılı törenle açıldı

Kastamonu'da, 2018-2019 yeni eğitim-öğretim yılı düzenlenen törenle başladı.

Eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Candaroğulları İlkokulu'nda tören düzenlendi. Törene Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende söz alan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Bahçacıoğlu, eğitimin sağlam temeller üzerinde kurulmasında ve kişilerin ileri yaşlardaki başarılarında ilköğretimin öneminin büyük olduğunu belirtti. Bahçacıoğlu, “Gelecek, eğitimle biçimlenip değişecek ve bu değişim A'dan Z'ye kadar her şeyi etkileyecektir. İşte bugün hep birlikte, geleceği biçimlendirecek, dünyayı değiştirecek. Türkiye'nin aydın insanları olacak, siz değerli öğrencilerimiz için çalışmaya başlıyoruz. İnsanlığın ilk eğitim aldığı yer ailesi, ilk öğretmenleri annesi ve babasıdır. Bu sebeple biz öğretmenlere en büyük desteği öğrencilerimizin aileleri verecektir. Okul, donanımlı, bilgili, yön verilen değil yön veren, hakkını arayan ve savunan, aydın ve aydınlatan birey olarak yetiştirmeye çalışır. Öğrencilerimizin okullarda katkısı olacaktır. Öğretmen-öğrenci-veli ilişkisini pozitif yaklaşımları sürdürülmesi, hedeflerimize daha hızlı ve daha sağlıklı ulaşmamızı sağlayacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından öğrenciler, hazırladıkları gösterileri sundu. Yeni eğitim-öğretim yılının açılması nedeniyle öğrenciler şiirler okudu. Törenin ardından öğrenciler, sınıflarına geçti.