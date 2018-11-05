Kastamonu'da Yenilebilir Enerji Üretim Kooperatifleri Çalıştayı gerçekleştirildi

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleşen çalıştaya kurum müdürleri, yardımcıları ve akademisyenler katıldı. Çalıştayda sunum gerçekleştirilen Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü Gümrük ve Ticaret Uzmanı Gülsüm Gözde Ayanoğlu, ”Kooperatifler bir çok alanda faaliyet gösterir. Türkiye'de ne yazık ki sadece tarımsal alanda sulama alanında ya da yapı kooperatifçiliği alanında sektörlere sıkışmış durumda. Vatandaşlar üzerinde bir farkındalık çalışması yaptık. Enerji kooperatifleri bahsettiğim 30 kooperatif arasında. Beş sene önce Türkiye'de böyle bir uygulama yoktu. Ama dünyada 1930'dan beri var olan bir kooperatifidir. Enerji kooperatifleri bu bahsettiğim kooperatiflerden bir tanesiydi. Bugün ciddi anlamda Amerika Birleşik Devletlerinde bu alanda 42 milyon vatandaş enerjisini bu şekilde karşılıyor. Avrupa'da yetmişlerden bu yana kullanıyorlar. Danimarka'da 1973 yılında yaşanan petrol krizinde ciddi etkilenen ülkelerden bir tanesiydi. Bu kooperatifleri nasıl kuracağız? Kooperatiflerin temel kuruluş şartı var. Birde elektrik piyasası mevzuatından kaynaklanan özel ortaklık şartları var. Bu kapsamda gerçek veya tüzel kişiliğe gerek var” şeklinde konuştu.

Program konuşan Kastamonu İl Ticaret Müdürü Sefa Özata, “Bu çalıştayın amacı yenilebilir enerji konusunda toplumu bilgilendirmek bu konuda yapılacak işlerle ilgili hangi tür iş kollarında nasıl bir enerji sistemi kuracaklarını ve daha sonra da kendi ihtiyacını karşıladıktan sonra satabilir haline geleceğini bakanlıktan gelen arkadaşlarımız size bilgi verecektir. Bu vesileyle hepinize hoş geldiniz dileyerek çalıştayımıza başlıyoruz” ifadelerini kullandı.