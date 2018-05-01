Kastamonu’da ‘Yerel Basın’ konferansı gerçekleştirildi

Kastamonu Üniversitesi İletişim ve Edebiyat Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Yerel Basın Konferansına konuşmacı olarak Kastamonu Sözcü, Kastamonu Doğrusöz ve Kastamonu Açıksöz Gazetelerinin Kurucusu İzzet Sarı, Kastamonu İlk Haber internet sitesinin sahibi İrfan Salcı ile İstamonu Gazetesi Haber Müdürü Mustafa Yaşar Dilsiz katıldı.

Konferansta konuşan Gazeteci İzzet Sarı, Kastamonu’da cumhuriyet döneminden öncede gazeteler yayınlandığını belirterek, “Bunlar Kastamonu, Köroğlu ve Zafer Gazeteleridir. Açıksöz Gazetesi, en eski gazete değil ancak Açıksöz Gazetesi milli mücadeleye destek veren ilk yerel gazetemizdir” dedi.

Gazeteci Sarı, Açıksöz Gazetesi’nin sunum eşliğinde öğrencilere hikayesini anlattı.

146 yıllık Kastamonu basını hakkında da bilgiler veren Sarı, habercilikte etik kurallar ve haber fotoğrafı gibi konular hakkında bilgiler vererek, ayrıca üniversite öğrencilerine gazetecilik mesleği hakkında öneri ve tavsiyelerde bulundu.

Gazetci İzzet Sarı, daha sonra Osmanlıca yayınlanan cumhuriyet öncesi gazeteler ile ilgili fotoğraflarla sunum eşliğinde bilgilendirmede bulundu.

Diğer konuşmacılar Kastamonu İlk Haber internet sitesinin sahibi İrfan Salcı ile İstamonu Gazetesi Haber Müdürü Mustafa Yaşar Dilsiz, yerel basın ile ilgili bilgiler aktardılar.