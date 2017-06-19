Kastamonu’da yoldan çıkan minibüs takla attı

Edinilen bilgiye göre, Cide’ye bağlı Karakadı Köyünde Alaattin Keçin yönetimindeki 37 FC 242 plakalı minibüs, rampadan inerken freni patladı. Taş duvara çarparak durmaya çalışan minibüs, yoldan çıkarak taklalar attı. Kazada adeta minibüs hurdaya dönerken sürücü Alaattin Keçin araçta sıkıştı. Kaza esnasında yanında bulunan arkadaşı Cafer Yaman’ın kişisel çabasıyla araçtan çıkartılabilen Alattin Keçin, kazadan yara almadan kurtuldu. Hafif yaralanan Alaattin Keçin, tedbir amaçlı Cide Devlet Hastanesine kaldırılarak doktor kontrolünden geçirildi.