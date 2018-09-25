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Kastamonu'da zincirleme kaza: 4 yaralı

Kastamonu’da Özbereket Kavşağında zincirleme kaza yaşandı.

Kastamonu'da Özbereket Kavşağında zincirleme kaza yaşandı. Üç aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde bulunan Özbereket Kavşağında üç aracın karıştığı zincirleme kaza yaşandı. Kavşakta 29 yaşındaki İlknur Tuzsuz idaresindeki 37 SP 097 plakalı otomobil ile 34 yaşındaki Burak Corgulluoğlu yönetimindeki 37 RN 7188 plakalı otomobil ve 14 yaşındaki B.K. idaresindeki 37 AH 812 plakalı minibüs çarpıştı. Üç aracın karıştığı zincirleme kazada sürücüler Burak Corgulluoğlu ile B.K., araçlarda yolcu olarak bulunan Ferhun Gün (32) ve Vahit Çakmak (29) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslara alınarak Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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