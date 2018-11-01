Kastamonu'daki feci kazada askerler uykuda yakalanmış

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çekiciye arkadan çarpan ve 2 kişi öldüğü, 34'ü asker asker 40 kişinin yaralandığı otobüs kazasına uykuda yakalandığını söyleyen askerler, korku dolu anları böyle anlattı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul'dan aldığı acemi birliğindeki askerleri Tokat'a götürmek üzere yola çıkan İsmail Hakkı Toptan idaresindeki 35 BML 277 plakalı yolcu otobüsü, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D-100 karayolu Suluca köyü Mevkiinde önünde seyreden Yusuf Taş (20) yönetimindeki 34 RUF 35 plakalı çekiciyle çarpıştı. Yaşanan feci kazada otobüs şoförü İsmail Hakkı Toptan ile muavin Emre Çakır Gürgör, otobüs içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Otobüste bulunan 34 asker ile 6 sivil vatandaşta kazada yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Jandarma ve Bölge Trafik ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı kazada yaralanan yaralılar, ambulanslarla Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan yaralıların bazıları, Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.

“Kazaya uykuda yakalandık ve etrafa savrulduk”

Tokat'taki birliğine gitmek için otobüste olduğunu anlatan acemi er, kazaya uykuda yakalandıklarını söyleyerek, "Otobüste uyuyordum, saat 06.00-06.30 arasındaydı galiba, bir ses duydum, baya gürültülü bir sesti. Biri yere vurduk sandım, gerçekten bir şeyler oldu zannettim. Bir ses koptu ve savrulmaya başladık, Herkes hep bir ağızdan bağırmaya başladı. Baktığımda önümüzde bir tır vardı. Neredeyse tırın üzerinde duruyorduk. Şoför ile muavini gördüm, baya kötü bir durumlardaydı. Birkaç kişi de yerlerde yatıyordu. Bende olayın etkisiyle dona kaldım, hiçbir şey yapamadım. Sonra dışarı çıktım ve ambulansların gelmesini bekledik. Baya bir kötü olduk, çünkü herkes kötü oldu. Otobüstekilerin hepsi de askerdi, birkaç tane sivil vatandaş vardı. Ben, Tokat'a askere gidiyordum. Diğerleri de benim gibi askere gidiyordu” dedi.

"Herkes bağırıp, çağırıyordu, askerlere kapıyı açmaya çalıştık"

İstanbul'dan Tokat'a yolculuk yapan diğer bir yolcu ise, “Sabah 4 civarıydı. Bizler uyuyorduk. Biranda güm diye bir ses geldi. Zaten kendimizi nereden bulduğumuzu bilmiyorduk. Herkes bağırıp, çağırıyordu, askerlere kapıyı açmaya çalıştık. Tekmeyi vurup kapıyı açtık, ondan sonra herkes dışarıya çıkmaya çalıştı. Durumu biraz daha iyi olanlar, yaralı olanları otobüsten dışarıya çıkardı. Ondan sonra ambulanslar geldi, trafik polisleri geldi, itfaiyeler geldi. Şükürler olsun askerlerimizde bir şey yok ama muavin ile otobüs şoförü hayatını kaybetti. Üzgünüz, durum bundan ibaret. Şükür bizler iyiyiz ayaktayız” diye konuştu.

"Bir anda elimi yüzüme koydum, başımdan kanlar geliyordu"

Tokat'a askeri birliğe teslim olmayan giden kazazede yaralılardan bir başka asker de, “Kaza olduğu zaman ben yatıyordum, su içmek için kalktım. Kalktığım gibi kafamı yerde buldum. Ayaklarımda havadaydı. Bir anda elimi yüzüme koydum, başımdan kanlar geliyordu. Muavin ile otobüs şoförü ölmüştü, ondan sonra ambulansla beni hastaneye kaldırdılar” şeklinde konuştu.

Öte yandan kazada yaralananların isimleri ise şöyle: “Ersoy Geçer, İsmail Can, Ali Gündük, Mertcan Koz, Nihat Kılıç, Mehmet Ali Ulaca, Ali Gövce, Ferdi Aygün, İbrahim Özdemir, Ercan Baran Bay, Abdulmecit Özcan, Burak Zeytun, Onur Havakara, Hakkı Yusuf Korkmaz, Hüsmen Akman, Mehmet Ali Gebeş, Recep Artuç, Berkay Altmış, Mehmet Gölet, Yusuf Arda, Necmettin Kartal, Abdullah Cankur, Yunus Emre Çelik, Harun Algan, Ahmet Özgün, Hamit Kolasalı, Ümit Yılmaz, Ahmet Yavuz, Seyithan Buzkartaca, Mustafa Şengül, Canberk Karalar, Serhat Vodina, Evren Kara, Yasin Koz, Ferhat Çoban, Yusuf Emre Geçer, Metin Koz, Burak Kaan Demir, Alpay Karalar, Yusuf Taş.”