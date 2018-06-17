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17 Haziran 2018 19:03

Kastamonu’daki kazada hayatlarını kaybedenler toprağa verildi

Kastamonu’da iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi, Daday’da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kastamonu’daki kazada hayatlarını kaybedenler toprağa verildi

17 Haziran 2018 19:03


Daday ilçesinden Kastamonu’yu merkez Yürekveren köyüne Ramazan Bayramı ziyaretine gelen aile, bayram dönüşü evlerine gittikleri esnada Kastamonu-İnebolu karayolu Kırcalar mevkii Duruçay köyü kavşağında başka bir araçla çarpışması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmişti.


Kazada hayatlarını kaybeden Enver Binen, eşi Kadriye Binen, kızları Sibel Binen ve Serenay Binen ile ailenin komşuları Kezban Ergin ve kızı Müzeyyen Ergin’in naaşı, yapılan otopsinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi morgundan alındı. Binen ailesinin dört üyesinin naaşı cenaze aracı ile Daday Merkez Kolukaraoğlu Camisi’ne getirildi. Burada helallik alındıktan sonra ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Daday ilçesine bağlı Ertaş Köyüne götürülen cenazeler, gözyaşları arasında aile kabristanına defnedildi.


Vali Yaşar Karadeniz, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Daday Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Öte yandan Kezban ve Müzeyyen Ergin’in naaşı ise, Daday’a bağlı Karacaören Köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.


Ayrıca aynı kazada yaralanan Ali Erol ile araçta yolcu olarak bulunan Ragıp Kara’nın ise tedavisi devam ediyor.




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