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30 Kasım 2017 16:18

Kastamonu’daki yangında ölen şahsın kimliği belirlendi

Kastamonu’da çıkan yangın sonucu yaklaşık 1,5 gündür kayıp olan 5 kişilik aileden henüz haber alınamazken, yangın yerinde yapılan aramalar sonucunda bir erkek cesedine ulaşıldığı belirtildi.

Kastamonu’daki yangında ölen şahsın kimliği belirlendi

30 Kasım 2017 16:18


Edinilen bilgiye göre, 29 Kasım Çarşamba günü sabaha karşı henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sonrasında Fazıl Çataloğlu’na ait evde ikamet eden 5 kişilik aileden olayın üzerinden 1,5 gün geçmesine rağmen henüz haber alınamadı. Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile jandarma, itfaiye, olay yeri inceleme ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yangın mahallinde arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında yangın yerinde enkaz altında yanmış halde erkek cesedine ulaşıldı.


Yangının kundaklama sonucu çıktığı ihtimali üzerinde duran ekipler, enkazın altında çıkan cesedin Fazıl Çataloğlu’nun torunu 12 yaşlarındaki Serdar Çataloğlu’na ait olduğunu belirtti.


Olayla ilgili soruşturma sürerken, yangın yerinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız devam ediyor.




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