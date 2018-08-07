Trakya bölgesine kurbanlık hayvan sevkiyatı yapan kurbanlıklar ve yetiştiriciler için Ağlı ilçesinde uğurlama töreni yapıldı. Ağlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen uğurlama törenine İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman, Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak, Ağlı İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Yeniay, Ağlı Ziraat Odası Başkanı Şükrü Aydın ve yetiştiriciler katıldı. Duanın edilmesinin ardından yetiştiriciler tarafından kurban kesildi.

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Yaman, “İstanbul bölgesine hayvan sevk sayısı ne yazık ki azalıyor. Üretmeye mecburuz, üretirsek daha güçlüyüz. O yüzden üreticilerimizin bunun bilincine vararak üretim yapması gerekiyor. Çiftçimiz yetiştirsin, ülkemizde kazansın. Her yıl olduğu gibi bu yılda ilçemizde doğal ortamlarda yayla ve meralarda beslenen ve et kalitesi ve lezzeti açısından takdir ve tercih edilen büyükbaş hayvanlarımızı İstanbul başta olmak üzere Ankara ve diğer büyük şehirlere ilçemizden kurbanlık hayvan sevkiyatı yapmaktayız. İstanbul’da Bayrampaşa, Eyüp ve Kağıthane ilçelerindeki kurbanlık hayvan pazarlarına bu yıl 900 büyükbaş hayvan göndermekteyiz. Bunun yanı sıra 100’lerce büyükbaş hayvan ise diğer büyükşehirlere ilçemizden gitmektedir. İstanbul’da yaşayan vatandaşlarımız Avrupa yakasında Bayrampaşa, Eyüp ve Kağıthane ilçelerindeki kurbanlık hayvan pazarlarında Ağlımızın kaliteli kurbanlıklarını bulabilirler. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi kurbanlıklarımızı bu yılda dualarla yolcu etmek istedik. Tüm yetiştiricilerimize hayırlı yolculuklar diler, bol ve bereketli kazançlar elde etmelerini temenni ederiz” dedi.

Kastamonu’da hayvancılığın büyük önem taşıdığını söyleyen Yaman, “272 bin büyükbaş hayvanımız bulunuyor. Son 1 yılda büyükbaş hayvan sayısı Kastamonu’da 40 bin baş arttı. Küçükbaş hayvan sayımız 92 bin. Her yıl ilimizden, Ağlı ilçemizden bilhassa Trakya bölgesine Kurban Hayvan sevkiyatı yapılıyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda Ağlı ilçemizde düzenlediğimiz programla kurbanlıklarımızı İstanbul’a uğurluyoruz. Dualar ettik ve kurbanımızı da kestik. Bu uygulama için emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlimiz genelinde küpeleme, aşılama gibi tüm işlemler halen devam ediyor” diye konuştu.

Ağlı Belediye Başkanı Şahin Çolak ise “İlçemizde yaşayan halkın büyük kısmının geçiminin hayvancılık ile sağlıyor. Devrekani ilçesinden sonra en çok kurban sevkiyatı Ağlı ilçesinden gerçekleşiyor. Ağlı ilçemizin rakımı yüksek olmasından dolayı beslenen hayvanlarında kalitesi yüksek oluyor. Çünkü hayvanlarımız çoğunlukla merada otluyor. Temiz su içip kaliteli yem ile besleniyor. Bu yüzden hayvanlarımızın etleri çok leziz oluyor. Bu durum ilçemiz için gurur verici” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 8 tırda bulunan yaklaşık 1000 adet büyükbaş hayvan İstanbul’a gitmek üzere yola çıktı.