Kastamonulu yazarların yazdığı kitaplar tanıtıldı

Turhan Topçuoğlu Şehir Parkı Sergi Salonu’nda gerçekleştirilen kitap tanıtım toplantısında konuşan Vali Yaşar Karadeniz, “Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğumuzda hedeflerimizi belirtmiştik. Bu hedeflerden bir tanesi kalıcı eser bırakmaktı. Fiziki anlamda kalıcı eserler ve yayınlar vardı. 2’inci grupta yer alan ve yüzyıllar sonrasına ışık tutmak üzere daha önceden basılmış ancak elimizde çok fazla kopyası kalmamış eserlerin yeninden basımı yapıldı. Bazı eserler ise bugüne uygun bir şekilde yenileyerek gelecek nesillere aktarılması sağlandı. Faaliyetimizin birinci tanıtım toplantısını yapıyoruz. Aralık ayı içinde de 2’inci grup basılan kitaplar için bir program daha yapılacak. Kültür Başkenti olmanın kazancında akla hemen maddiyatta gelmemelidir. Sadece bu açıdan bakarsan kültürel olarak ilerlemeyi kavrayamamış oluruz. Gelişmek, ilerlemekte maddiyat tek başına yeterli değildir. Başka unsurlardan olmalıdır. Kültürün tüm öğeleri ele alınırsa büyüme ve gelişme arasındaki fark bulunur. Kültür Başkentliğinin Kastamonu’ya kazancı maddi ve kültürel olarak değerlendirmeliyiz. Maddi açıdan ise yolu turizmdir. Kültür başkentliği programıyla aynı pota içinde değerlendirmeliyiz” dedi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise, “Ramazan ayının ve seçimlerin etkisi ile Türk Dünyası Kültür Başkenti çalışmalarında azalma olduğunu söyleyerek; “Bundan sonra hızlı bir şekilde kaldığımız yoldan devam ediyoruz. Kastamonu ait eserlerin ve yazarların kitaplarının basımı gerçekleştirdi. Bu Kastamonu’yu ilgilendiren kitaplar. İnsanlarımızın yaralanabilecek bölgelere bu kitapları dağıtacağız. Bize gelen bir süre talepler var. Biz Kastamonu tanıtımına yararlı olacak eserleri yayınlamaya devam edeceğiz. Bundan sonrada Kültür Başkenti etkinleri devam edecektir. Bu yıl bizim için önemli bir yıl. Bu yılın her günü bizim için önemli bu yıl hem görsel açıdan hem de faaliyetler açısından Kastamonu’yu tanıtmaya devam edeceğiz. Kalıcı eserler yapılması açısından da faaliyetler sürdürmeye devam edeceğiz. Kütüphanemiz ve Kültür Merkezi için gerekli altyapı çalışmaları tamamlandı. Özellikle büyük çapta yapılacak olan Kültür Merkezi için Kültür Bakanlığı’ndan onay çıktı. Kalkınma Bakanlığı’nda şu an. Hükümetin oluşması ile beraber, biz onun bir an önce programa alınıp yapılması için gayret göstereceğiz. Sayın Valimiz, vekillerimiz ile beraber takipçisi olacağız. Eski belediyenin oraya yapılacak kütüphane ve kültür merkezi projesi tamamlandı. Programa alındı. Oranında yapımı bir an önce yapılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yazarlar, yazdıkları kitaplar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Daha sonra Türk Dünyası Kültür Başkenti Tertip Komitesi Yayım Kurulunca basımı yaptırılan eserlerin tanıtımı yapılarak yazarlardan Ata Erdoğdu’ya, Fazıl Çiftçi’ye, Erdal Arslan’a, Yard. Doç. Dr. Mustafa Eski’ye, Merhum Yazar Nurettin Peker adına Mustafa Kesici’ye, Mustafa Tatcı’ya, Mehmet Sayan’a, Doç. Dr. Nuri Güçtekin’e ve Nurettin Peker’e katılımcı protokol tarafından plaket verildi. Programa katılamayan yazarlara da plaketleri daha sonra kendilerine teslim edilecek.

Eser tanıtım programı Orhan Şaik Gökyay Güzel Sanatlar Lisesi Korosu tarafından sunulan Türk Sanat Musikisi dinletisi ve ardından da havuz başında verilen tanıtım kokteyliyle sona erdi.